Langenfelder Rat fasst Beschlüsse : Straßenausbaubeiträge vertagt

Langenfeld Der Rat diskutiert im Juni über die Beanstandung des Ratsbeschlusses. Dazu wurden zahlreiche weitere Beschüsse gefasst. Ein Überblick.

Gelder für ein neues Feuerwehrfahrzeug für 440.000 Euro hatte der Rat bereits 2021 beschlossen. Allerdings wurde die Summe laut Verwaltung „irrtümlich nicht in den Planungsdaten erfasst“ und fand damit nicht den Weg in den Haushalt 2021. Außerdem hatte sich auf die Ausschreibung kein Hersteller gemeldet, so dass diese bis in den Januar verlängert wurde. Deswegen beschloss der Rat nun die Einstellung der Verpflichtungsermächtigung des Geldes plus der Preissteigerung in Höhe von rund 133.000 Euro per Dringlichkeitsentscheidung.