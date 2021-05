Stadtmuseum Langenfeld : Mit Bastelsets spielen und malen wie in Urzeiten

Mit Bastelsets spielen und malen wie in Urzeiten

LANGENFELD Unter dem Motto „Museum to go“ bietet das Stadtmuseum jetzt Kindern ab sechs Jahren Bastelsets für zu Hause an. „Aktuell sind zwei Sets zum Preis von je 10 Euro erhältlich“, sagt Museumssprecherin Eva Struckmeier.

„Schon immer haben Kinder und Erwachsene gerne gespielt“, merkt Struckmeier an. „Doch ohne die heutigen Ablenkungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, wie Computer- und Handyspiele, Bücher oder Hörbücher, kam dem Spielen noch eine sehr viel weitreichendere Bedeutung zu.“ Es schulte die Kommunikationsfähigkeit und das logische Denken. Während manche Spiele und Regeln in ähnlicher oder leicht abgewandelter Form bis in die Gegenwart überdauert haben, haben sich die Materialien stark verändert. Als Grundlage dienten natürliche Materialien wie beispielsweise Leder, Nüsse oder Knochen.