Stadtmuseum feiert 25-Jähriges Der genagelte Schädel von Langenfeld ist (fast) ein Unikat

Langenfeld · Der Totenkopf, dessen Nachbildung das wohl außergewöhnlichste Ausstellungsstück des Stadtmuseums ist, gibt bis heute Rätsel auf. Am 1. Oktober feiert das Museum seinen 25. Geburtstag, am Samstag, 23. September, ist es beim „Tag der Kultur“ in der Langenfelder Stadthalle dabei.

21.09.2023, 15:16 Uhr

Nachbildung des „genagelten Schädels von Langenfeld“; vermutlich im 17. Jahrhundert hingerichtete 30-jährige Frau. Das Original befindet sich aus konservatorischen Gründen im LVR-Landesmuseum Bonn. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Von Elfie Steckel

Haben Sie schon mal einen menschlichen Schädel gesehen, der mit einem etwa 40 Zentimeter langen Nagel auf einen Pfahl geschlagen ist? Nein? Dann wird es höchste Zeit, dass Sie einmal das Langenfelder Stadtmuseum besuchen, das am 1. Oktober seinen 25. Geburtstag feiert!