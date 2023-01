Aktion des Stadtjugendrings Langenfeld Riesenandrang im Rex-Kino

Alexander Klein (39) engagiert sich seit etwa fünf Jahren beim Stadtjugendring Langenfeld. „Jetzt wollten wir den jungen Langenfeldern etwas zurückgeben, weil in der Corona-Zeit vieles einfach nicht stattfinden konnte“, sagt Klein. Er freut sich, dass die Kino-Aktion ein so großer Erfolg war. Zuletzt hatte der Jugendring eine Lesenacht in der Stadtbibliothek organisiert.