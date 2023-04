Erinnerungsrunde zum Stadtgeburtstag Per Video ins Langenfeld der 80er-Jahre

Die Macht der Erinnerung ist groß. Das erlebten mehr als 50 Langenfelder bei der ersten Film- und Klönrunde in der Awo-Begegnungsstätte 111 am Mittwoc. Sie tauchten dank des Lydton-Video-Clubs ab in die tiefsten 1980er-Jahre, als die meisten von ihnen wohl noch zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein dürften. Sie erlebten ihre Heimatstadt, die in diesem Jahr 75 wird, im alten Gewand. Dank technisch hervorragend aufgearbeiteter Filme der beiden Zeitzeugen Siegwald Koletzki und Klaus Bembennek trafen sie viele alte Bekannte wieder – vor allem aus der Geschäftswelt an der Hauptstraße.