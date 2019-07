Langenfeld : Zeuge beobachtet drei Einbrecher

LANGENFELD Vermutlich ohne Beute sind drei Männer nach einem Einbruch in die Stadtgalerie am frühen Montagmorgen geflüchtet.

Laut Polizeibericht hatte gegen 3 Uhr ein Zeuge beobachtet, wie die drei Unbekannten in die Bäckereifiliale am Galerieplatz eindrangen. Dazu hatten sie einen Nebeneingang an der Friedhofstraße aufgehebelt und dessen Türe beschädigt. Im Verkaufs- und Kassenraum der Bäckerei öffneten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Geld und Wertsachen – wohl erfolglos. Den Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Alle drei Täter waren vermummt mit Kapuzen und trugen schwarze Jacken; zwei hatten dunkle Hosen an, einer eine helle. Einer war wohl deutlich größer als seine Komplizen.