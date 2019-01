Monheim: Stadt sucht weitere Gästeführer

Monheim Wer Interesse hat, kann sich bis zum 20. Januar bewerben.

Weil nicht nur die Stadt, sondern auch der Tourismus sich so positiv entwickelten, benötige die Stadt Unterstützung, erklärt Tourismusmanagerin Heike Rieger. Wer Gäste und Einheimische mit spannenden Entdeckungen überraschen will, sich mit der Stadt identifizieren und lebendig präsentieren kann oder auch große Gruppen gern willkommen heißt, sei als Stadtführer bestens geeignet.

Alle angehenden Mon-Guides nehmen an einer Ausbildung teil. „So sind alle auf dem aktuellsten Stand und in der Lage, eigenverantwortlich Führungen anzubieten“, erläutert Rieger. Dabei steht nicht nur die Geschichte der Stadt auf dem Programm sondern auch die Besichtigung touristischer Orte und Methoden zur passenden Präsentation. Im Anschluss können die Stadtführer der Interessengemeinschaft der Gästeführer beitreten. Seit dem 1. Juli 2016 sind die MonGuides Mitglied im Bundesverband der Gästeführer in Deutschland (BVGD).

Wer mitmachen will, kann sich bis 20. Januar per E-Mail an tourismus@monheim.de wenden. Interessierten sollten unter Angabe Ihrer Kontaktdaten kurz erklären, warum sie Mon-Guide werden möchten, welche Erfahrungen sie mitbringen, ob Führungen in einer Fremdsprache möglich wären und welche Ideen sie zu Themenführungen haben. „Vielleicht haben Interessierte auch schon eine Idee, welche Zielgruppe sie ganz besonders ansprechen möchten – wir sind für Anregungen offen“, lädt Heike Rieger Bewerber ein.