Tausende kamen nach Monheim Stadtfest mit Superhelden und Trödel-Schnäppchen

Von Cristina Segovia-Buendía

Einmal im Jahr steht Monheim Kopf, und zwar abseits des Karnevals. Wenn das Stadtfest ansteht, dann wird offenkundig das Tafelsilber ausgepackt. Die Innenstadt füllt sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Menschen unterschiedlichen Alters und Interessen. So startete der diesjährige Festmarathon traditionell mit einem Fassanstich und dem nunmehr 38. Gänseliesellauf unter der Regie der SG Monheim am Freitag. Groß und Klein gingen an den Start, um rund um die Alte Schulstraße ihren Lauf zu absolvieren, und am Ende gemeinsam das bevorstehende Wochenende einzuläuten. Denn viel Schlaf gab es für einige diesmal nicht.