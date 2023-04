Stadtfest in Langenfeld Ab Freitag geht es rund

Schon einen Tag vor dem Stadtfest in der Langenfelder Innenstadt nimmt die Kirmes ihren Betrieb auf. Das Riesenrad mit seinen blauen Gondeln steht und lädt ab Freitag auf eine Runde ein. Von oben haben Besucher einen guten Überblick über das Party-Geschehen. Am Samstag und Sonntag werden die Stände der Langenfelder Vereine die Fahrgeschäfte und Imbissbuden ergänzen. Auf zwei Bühnen gibt es Programm – unter anderem mit der Langenfelder Band Jim Button’s. Die Schützen schießen am Samstag ihren Stadtkönig aus. Organisiert wird das Fest von der IG Stadtfest. Die Kirmes hat von Freitag bis Montag geöffnet. RP-foto: Ralph Matzerath