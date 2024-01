Sammlung Drösser übergeben Das Monheimer Stadtarchiv wird jeck

Rosenmontag in Monheim vor 121 Jahren. Bei einem der ersten offiziellen Karnevalszüge in der Rheingemeinde mit dabei der „verkrachte Wirteverein“ und jecke Parolen gegen das aufstrebende Düsseldorf. Behördliche Strafmandate wegen „groben Unfugs“ 1905, Maskenbälle hinter verschlossenen Türen in den wilden 20ern, Karnevalsflauten in Kriegszeiten und Wirtschaftskrisen, Prunksitzungen der 50er Jahre, die ausschließlich Honoratioren vorbehalten waren, die „Demokratisierung“ auch des Saalkarnevals seither. All das wäre weit weniger gut bekannt, gäbe es nicht Armin Drösser. Der Monheimer Brauchtumsfreund trägt seit einem halben Jahrhundert zusammen, was er zum Monnemer Fasteleer zu fassen kriegt: Fotos, Orden, Plakate, dazu Büttenreden, Gründungsprotokolle von Karnevalsgesellschaften und vieles mehr. Im Keller seines Hauses füllten die jecken Relikte ganze Räume. Jetzt hat Drösser, Archivar der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka), seine Sammlung dem Monheimer Stadtarchiv übergeben.