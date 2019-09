Monheim : Stadt will „sicherer Hafen“ werden

Am Schiffsanleger der Stadt Monheim legen zwar bislang nur Ausflugsboote und Kreuzfahrtschiffe an, künftig will die Stadt am Rhein aber auch ein „sicherer Hafen“ sein – für Flüchtlinge, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Haupt- und Finanzausschuss soll sich heute mit einem Antrag befassen, wonach die Stadt die Initiative „Seebrücke – schafft sichere Häfen“ unterstützt. Danach soll sich der Rat der Stadt mit Menschen auf der Flucht, die nirgendwo Aufnahme finden, solidarisch erklären und sich gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung aussprechen. Laut Beschlussempfehlung soll das Stadtoberhaupt bei einem positiven Votum sowohl dem Ministerpräsidenten des Landes als auch der Bundeskanzlerin per Brief signalisieren, dass die Stadt „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ bereit ist, freiwillig aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.

Mehr als 60 Städte in Deutschland – darunter auch Düsseldorf, Köln und Bonn – haben sich bereits mit der Initiative solidarisiert. 13 Städte haben die „Potsdamer Erklärung“ unterzeichnet, die im Vorfeld des 40. Hauptversammlung des Städtetages erarbeitet worden war. Diese Städte erklären ihre Bereitschaft, „aus Seenot gerettete Schutzsuchende zusätzlich aufzunehmen.“ Sie bitten daher Bundesregierung und Bundesinnenminister um eine „schnellstmögliche Zusage“, das auch tun zu dürfen und fordern diese „bei der praktischen Aufnahme, der Unterbringung und Finanzierung zu unterstützen“. Die Verteilung soll gemäß eines noch zu vereinbarenden zusätzlichen Schlüssels erfolgen. Außerdem wünschen sie, dass den Seenotgeretteten Zugang zu einem fairen Asylverfahren eröffnet wird.