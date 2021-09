An der Brandenburger Allee : Stadt will teure Kunst statt Platz zum Bolzen

Stadt will teure Kunst statt Platz zum Bolzen

An der Brandenburger Allee

Monheim Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am Donnerstag für die Anschaffung des Kunstwerks von Alicja Kwade. Kosten: 3,9 Millionen Euro.

Viel Geld nimmt die Stadt Monheim für ein politisch umstrittenes Kunstwerk im Berliner Viertel in die Hand. 3,9 Millionen Euro kostet die Installation mit dem Arbeitstitel „Das blaue Band“ der zeitgenössischen Bildhauerin Alicja Kwade. Es besteht aus unterschiedlich großen, freistehenden Rahmen entlang der Brandenburger Allee. Jeder Rahmen steht in einem rechteckigen Wasserbecken, das von Sitzblöcken eingefasst ist. Die Becken und Sitzbänke sind in verschiedenen Blautönen gefliest. Der Ankauf wurde im Haupt- und Finanzausschuss mit den Stimmen der Peto-Fraktion mehrheitlich beschlossen. Die FDP enthielt sich. CDU, Grüne und SPD waren gegen das Projekt.