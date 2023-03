Konzepte für Monheim Stadt will „neue Zielgruppen“ in die Altstadt locken

(elm) Schon im Jahre 2018 hatte die Stadt das Gebäude Poststraße 8 erworben, inzwischen ist sie auch im Besitz des Gebäudes Freiheit 6. Auf dem ersten Grundstück waren etliche Schwarzbauten errichtet worden, die illegal zu Wohnzwecken genutzt wurden. Derzeit werden diese Anbauten abgeräumt, teilt Estelle Dageroth mit, Geschäftsführerin der Stadtentwicklungsgesellschaft und zugleich Abteilungsleiterin Wirtschaftsförderung. Parallel zu den Abrissarbeiten entwickele die Stadt gemeinsam mit der SEG konkrete Nutzungsideen für beide Gebäude. Wobei diese die Attraktivierung der Altstadt weiter vorantreiben sollten. Es werde über ergänzende Nutzungen nachgedacht, um zum einen zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten zu entwickeln, so Dageroth. „Zum anderen sollen aber auch neue Zielgruppen angesprochen und in die Altstadt gelockt werden.“ Neue Ideen suche die Abteilung Tourismus insbesondere für nicht so stark frequentierte Zeiten im Herbst und Winter. Wenn dann ein Konzept steht, sollen beide Gebäude denkmalgerecht saniert werden.