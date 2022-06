Rathauscenter Monheim : Stadt verzichtet auf Mieteinnahmen

Die freien Büroflächen in Monheim sollen an interessante Unternehmen vermietet werden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Monheim Mit den zusätzlichen Büroflächen will die Stadt künftig Gewerbesteuereinnahmen erzielen und sucht nach entsprechenden Unternehmen.

Mit dem Titel „Ihr neues Büro liegt mittendrin“ wirbt die Stadt Monheim bzw ihre Tochter, die Monheimer Einkaufszentren GmbH, in einer eigenen Bürobroschüre für die Büroflächen im umgebauten Rathauscenter. Anders als im isolierten Gewerbepark seien hier, im Stadtzentrum, „dank kurzer Wege Arbeiten, Genuss, Einkaufen, Kultur und moderne Mobilitätskonzepte miteinander verbunden.“ Trotz der angepriesenen Vorzüge des Arbeitens in der Neuen Mitte liegt der Vermietungsstand für weite Flächen in den Neubauten Nord und Süd „bei Null“.

CDU Ratsherr Hans-Jürgen Goldmann hatte im Bauausschuss angefragt, wie denn die Vermietung der Etagen ein bis drei im Anbau Süd und in der dritten Etage im Anbau Nord laufe. Seine Nachfrage gründe auf dem durch Corona ausgelösten Trend, dass immer mehr Unternehmen keinen Wert mehr auf tägliche Präsenz ihrer Mitarbeiter legen, sondern mehr Homeoffice zulassen, erklärte er auf RP-Nachfrage.

„Wir haben gar nicht das Ziel, die Flächen möglichst schnell zu vermieten, wir wollen die Zeit nutzen, um vernünftige Gewerbesteuerzahler dort anzusiedeln“, erklärte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Es gebe im restlos vermarkteten Gewerbegebiet Rheinpark zwar noch zwei Grundstücke, die noch nicht bebaut seien, aber bevor die städtischen Grundstücke am Creative Campus fertig erschlossen seien, ergebe sich eine zeitliche Lücke. Nur um nicht in dieser Zwischenzeit einem interessanten Unternehmen absagen zu müssen, halte man die Flächen vor. „Wir wollen bei der Auswahl der Mieter wählerisch sein“, so Zimmermann. Als Konzern Stadt sei es verkraftbar, wenn die MEZ einen Ausfall bei den Mieteinnahmen habe. Es sei kein Problem, die Flächen schnell voll zu machen, aber das sei nicht im interesse der Stadt. Goldman warf ein, dass dies ja schon erhebliche Flächen seien.