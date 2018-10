Stadt Monheim versteigert Fundsachen

Monheim/Langenfeld Auf dem Monheimer Eierplatz kommen ab 14 Uhr gut 100 Sachen untern Hammer, Fahrräder vor allem, aber auch Schmuck und Werkzeug.

Zu besichtigen ist die Auktionsware in der Regel ab einer Stunde vor dem ersten Aufruf, diesmal also ab 13 Uhr. Neben Schaulustigen und Gelegenheits-Schnäppchenjägern finden sich dann auch „Profis“ ein: Gebrauchtfahrradhändler und Bastler. „Überblick verschaffen, Liste machen, persönliche Limits für die einzelnen Fahrräder setzen“, erklärt einer dieser Auktionsroutiniers seinen Standard-Matchplan.

Dass Fundsachen an ihren eigentlichen Eigentümer zurückkehren, ist eher selten. Ausnahme: Portemonnaies. „Da dürfte das bei jedem zweiten der Fall sein“, schätzt Steven. „Der Eigentümer kommt zu uns. Oder wir machen ihn oder sie aufgrund der Dokumente in der Geldbörse ausfindig“, beschreibt Steven diesen „Teil unseres Dienstleistungsgedankens“. Und was ist mit Smartphones? Ja, auch verlorene Handys treiben etliche Monheimer ins Bürgerbüro, bestätigt dessen Leiter. Mobiltelefone, deren Vorbesitzer sich nicht melden, kommen ebenfalls unter den Hammer, wenn auch in einem ganz wörtlichen Sinn: „Vom Billighandy bis zum i-Phone – sie werden verschrottet“, sagt Steven. „Datenschutz!“

In puncto Zuschlagssumme sollten sich die Monheimer an der Spannbreite orientieren, die bei der letzten Fundsachen-Auktion in Langenfeld im September bilanziert wurde. Bei einem Standard-Startaufruf von einem Euro wurden 38 Fahrräder für 8 bis 202 Euro versteigert. „Alles weg“, sagte anschließend ein zufriedener Auktionator Fabian Einert. Denn Platz zu schaffen in den Abstellräumen und Tresoren des Fundbüros, das ist in Langenfeld wie in Monheim praktischer Hauptzweck der Versteigerung. Finanziell einträglich ist solche eine Auktion nach Angaben aus den Rathäusern nämlich nicht. Der Aufwand sei insgesamt um ein Vielfaches höher als die Einnahmen.