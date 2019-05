Monheim : Feuerwehrmann zu Unrecht gefeuert

Monheim Schlappe der Stadt Monheim vor dem Oberverwaltungsgericht: Der Mann arbeitet jetzt beim Katastrophenschutz.

Bürgermeister Daniel Zimmermann hat eine andere Sicht auf die gerichtliche Entwicklung. Die Staatsanwaltschaft lasse das Verfahren liegen und komme bei ihren Ermittlungen „nicht so in die Puschen“, sagt er. „Es wurde noch keine Anklage erhoben.“ Aus diesem Grund argumentiere das Oberverwaltungsgericht in Münster, es sei noch zu früh, den Feuerwehrmann vom Dienst zu suspendieren. Obwohl sich die Stadtverwaltung im Recht sehe, habe man deshalb darauf verzichtet, Rechtsmittel einzulegen. „Die Vorwürfe sind aber noch nicht ausgeräumt“, so Zimmermann. Der Feuerwehrmann müsse zwar weiter beschäftigt werden, doch wolle man jetzt von einem Amtsarzt prüfen lassen, ob er überhaupt diensttauglich sei. „Ich vermute, dass er nicht tauglich ist“, sagt der Bürgermeister. Bestätige sich diese Vermutung, müsse er den Beamten „irgendwo in der Verwaltung“ einsetzen. Der Mann müsse sich aber überhaupt erst mal als Beamter für den Verwaltungsdienst qualifizieren.