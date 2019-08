Monheim : Stadt stellt Video mit Freizeit-Tipps ins Netz

Monheim Wandern, Radfahren und Altstadtflair genießen – die schönsten Freizeittipps für Monheim gibt es jetzt gebündelt zu entdecken.

Auch in den kommenden Tagen versprechen die Meteorologen noch schönes Sommerwetter. Diese Zeit können die Monheimer direkt vor der eigenen Haustür mit vielen Naherholungsangeboten nutzen, sagt Stadtsprecher Thomas Spekowius. Was man zum Beispiel alles an einem Tag in Monheim erleben könne, zeige nicht nur ein kürzlich veröffentlichter Tourismus-Guide, sondern nun auch ein neues Video der Stadt – das jetzt im städtischen YouTube-Kanal und bei Facebook publiziert worden sei.

Wandern, Radfahren und den Tag in der Altstadt oder mit direktem Blick auf den Rhein beschließen: All das sei möglich – allein, zu zweit, in Gruppen und auch wunderbar mit Kindern. Mit dem Aalfischerei-Museum am Baumberger Rheinufer sei erst vor wenigen Wochen ein neuer Mon-Chronik-Standort eröffnet worden, der seitdem gut angenommen werde. Kein Sommertag, an dem die Aussichtsplattform, in der das schwimmfähige Schiff direkt am Ufer eingebettet liege, nicht von Ausflüglern genutzt werde, sagt Spekowius.