Übergabe in Monheims Partnerstadt Monheim spendet Fahrzeuge an die Ukraine

Als nun der Austausch von zwei Fahrzeugen aus der Flotte des städtischen Betriebshofs anstand, erinnerte sich Monheims Bürgermeister an das Sommergespräch und entschied sich dazu, die beiden Fahrzeuge zur Unterstützung nach Malbork zu schicken. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Lucas Risse machte er sich deshalb auf den Weg, um einen Fiat-Kipper und einen VW-Transporter persönlich zu übergeben. Die Fahrzeuge sollen schließlich in die von dort noch einmal 600 Kilometer weit entfernte Stadt Wolodymyr gebracht werden. Der ukrainische Bürgermeister zeigte sich auch über die Dienstkleidung sowie weiteres Arbeitsmaterial im Kofferraum des Transporters hoch erfreut. „Im Sommer wird noch ein drittes Fahrzeug von uns in die Ukraine folgen,“ kündigte der Monheimer Bürgermeister an.