Drei Millionen Euro Mehreinnahmen Monheim plant weitere Grundsteuer-Erhöhung

Monheim · Nach dem maßvollen Dreh an der Steuerschraube in diesem Jahr will die Stadt 2025 richtig zulangen: Der Plan sieht eine Steigerung der Grundsteuer-Einnahmen um 56 Prozent auf 8,6 Millionen Euro vor.

14.03.2024 , 17:00 Uhr

Die Grundsteuer-Erhöhung zum kommenden Jahreswechsel dürften in Monheim deutlich satter ausfallen als zum letzten. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Thomas Gutmann