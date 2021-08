Die Stadt kündigt an : Radschnellweg: Bauarbeiten für Fortsetzung in Baumberg starten

Radschnellweg: Bauarbeiten für Fortsetzung in Baumberg starten

Die Stadt kündigt an

Der an der Düsseldorfer Stadtgrenze beginnende nördliche Teil des Monheimer Radschnellweges wird weiter Richtung Süden geführt. Foto: Stadt Monheim/Thomas Spekowius

Monheim Es wird künftig viele Baustellen geben, denn die Arbeiten für den zweiten Abschnitt des Radschnellweges beginnen. In Baumberg soll künftig noch ein dritter Rettungswagen stationiert werden.

Am Mittwoch beginnen im Österreichviertel die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Radschnellweges im Bereich Baumberg. Die bereits von der Düsseldorfer Stadtgrenze bis zur Benrather Straße geführte Trasse soll nun bis voraussichtlich Ende Dezember zunächst bis zur Wiener Neustädter Straße und 2022 dann über die Berghausener Straße bis zur Baumberger Chaussee weitergeführt werden.

Der Fokus der Arbeiten im Spätsommer und Herbst liegt zunächst auf der Errichtung eines Kreisverkehrs im bisherigen Kreuzungsbereich Hegel-, Benrather- und Innsbrucker Straße. Als zweiter Schritt ist die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Benrather und Wiener Neustädter Straße beauftragt. Zu Beginn der Arbeiten am ersten Kreisverkehr wird die Hegelstraße im oberen Kreuzungsbereich gesperrt, so dass erst einmal nur noch die Innsbrucker und Benrather Straße einspurig befahrbar sind. Auch hier wird die Durchfahrt jedoch halbseitig gesperrt und durch eine Ampel gesichert. Die Bushaltestelle auf der Benrather Straße wird für die Zeit der Arbeiten auf die Wiener Neustädter Straße verschoben.