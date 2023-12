Opposition schlägt Alarm, Peto beschwichtigt „Monheim-Verschuldung bald bei 1,3 Milliarden Euro“

Nächster Schritt beim 450-Millionen-Euro-Umbau der Innenstadt, mindestens 50 Mio. Euro teure Marina-Pläne, 5 Mio. Euro für ein zusätzliches städtisches Programmkino – nur drei von zahlreichen Posten, die zeigen: Stadt Monheim und Peto-Ratsmehrheit halten an ihrem Kurs mit im Städtevergleich exorbitant hohen Ausgaben fest. „Die Stadt verfügt in allgemein schwieriger Zeit über genügend Handlungsspielräume, um ihre ehrgeizige Investitionspolitik fortzusetzen“, sagte Peto-Fraktionschefin Stefanie Einheuser am Donnerstag in der Haushaltsdebatte des Stadtrats. Die Ratsopposition dagegen spricht von „größenwahnsinnigen Projekten“ (CDU), Investitionen, die sich zu erheblichen Teilen „nie amortisieren“ werden (Grüne), einem „,Weiter so’ immer tiefer in den Schuldensumpf“ (SPD) und einem drohenden Kontrollverlust bei den Ausgaben (FDP).