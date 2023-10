VHS, Bibliothek und Haus der Jugend Stadt Monheim bittet um Ideen für künftiges Bildungszentrum

Das Zentrum umfasst die Volkshochschule, die städtische Bibliothek und das Haus der Jugend und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Kunst- und Musikschule. In den 1980er-Jahren erbaut, soll der Komplex nun modernisiert und erweitert werden. Dabei soll der besondere Charakter des Baus laut städtischer Ankündigung erhalten bleiben – die Funktionen für das städtische Kulturangebot jedoch stärker in den Mittelpunkt gerückt und zugänglicher gemacht werden.