Vor dem Rathaus Langenfeld Stadt versteigert wieder Fundfahrräder

Fahrräder, die nicht durch Eigentümer oder Finder abgeholt werden, kommen in die städtische Versteigerung, so finden in der Regel zwei Mal im Jahr Versteigerungen statt. Die Versteigerung findet am 25. März an den Fahrradständern im Eingangsbereich des Rathauses statt. Ab 12.30 Uhr können die Fahrräder besichtigt werden, bevor dann um 13 Uhr die eigentliche Versteigerung beginnt.