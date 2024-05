Am 17. Mai in Langenfeld Stadtverwaltung setzt ein Zeichen für Offenheit

In der Tasche befinden sich zudem Kondome, Silikonkronkorken zum Schutz vor KO-Tropfen, Sagrotantücher und Pflaster. Diese Taschen sollen niederschwellig zur Aufklärung zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beitragen und Kontaktadressen zu Unterstützung und Beratung bereitstellen. Die im vergangenen Jahr gegründete queere Jugendgruppe trifft sich jeden Samstag um 12 Uhr in der Stadtbibliothek Langenfeld und nimmt zudem an verschiedenen Terminen in der Umgebung teil. Die Gruppe hat sich den Namen „Queere all Year“ gegeben. Erreichbar ist die Gruppenleitung Falk Adam unter Vielfalt@langenfeld.de.