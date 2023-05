Besser sichern Stadt Langenfeld in Sorge wegen Bahnübergang

Ein Anschlag hat offenbar zu dem Ausfall der Bahnschranken in Langenfeld und Hilden in der Nacht vom 20. auf den 21. April geführt. Zumindest gehen die Vermutungen der Bahn in diese Richtung, der Staatsschutz ermittle aber noch, erklärte Bürgermeister Frank Schneider (CDU) am Dienstagabend im Hauptausschuss. „Ein Brand in den Kabelschächten des Stellwerks hatte einen Totalausfall der Steuerungstechnik zur Folge.“