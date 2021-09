Neuer Sportentwicklungsplan : Sportsituation in Langenfeld steht im Fokus

Auch die Sportplätze in Langenfeld sind Thema des neuen Sportentwicklungsplans, hier der Kunstrasenplatz in Berghausen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Neuer Sportentwicklungsplan für Langenfeld wird im November im Ausschuss vorgestellt. Die Arbeiten für den zweiten Bericht dieser Art hatten Ende Juni 2020 begonnen.

Der neue Sportentwicklungplan der Stadt Langenfeld wird am 9. November vorgestellt. Das wurde am Mittwochabend in der Sitzung des Sportausschusses im Rathaus bekanntgegeben. Nach Angaben der Verwaltung ist dies nach 2012 die zweite Bestandsaufnahme für den Bereich Sport in der Stadt. Die ersten Arbeiten an der aktuellen Erhebung hatten Ende Juni des vergangenen Jahres begonnen.

Zu Beginn übermittelte das Sportreferat im Rathaus dem beteiligten

Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) in Stuttgart viele Zahlen: Die Bevölkerungsstruktur und -prognose, die Zahl der Sportanlagen, Details zum vereinsorganisierten Sport, sportpolitische Daten und Besonderheiten von Langenfeld. Danach fanden Begehungen ausgewählter Sportstätten statt. Es folgte eine Bedarfsanalyse. Kern waren Befragungen derjenigen, die den Sport in Langenfeld erleben, gestalten und organisieren. So gab es im September und Oktober 2020 eine Onlinebefragung der Bevölkerung, Sportvereine wurden angehört und auch die Bedürfnisse von Schulen und Kindertageseinrichtungen abgefragt. Auf dieser Grundlage, so die Verwaltung, sei eine rechnerische Bestimmung des Sportanlagenbedarfs vorgenommen worden.

Daran schloss sich zwischen April und Juli die Phase der sogenannten kooperativen Planung an. Bei insgesamt fünf verschiedenen Workshops ging es unter anderem um das Leitbild Sportliches Langenfeld 2035. In einer Gruppenarbeit wurde eine Prognose für das Jahr 2035 gewagt in Bezug auf Sport- und Bewegungsangebote, organisatorische Anpassungen so wie Sport- und Bewegungsräume. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Sportaußenanlagen und dem Freizeitsport in der Kommune. Die Stadtplanung hatte in diesem Zuge ein Spiel- und Bewegungsflächenkonzept vorgestellt. In einem dritten Workshop wurden die Hallensituation aus Sicht der Schulen und Sportvereine dargestellt und organisatorische und bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der bestehenden Situation erarbeitet.