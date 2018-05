Monheim: Stadt kauft Ärztehaus am Reuter-Platz

Monheim Der Monheimer Stadtrat votiert in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig für den Erwerb des Wohn- und Geschäftshauses.

Apotheker Christian Römmer ist sehr davon angetan, dass die Stadt das mehrgeschossige Ärztehaus am Ernst-Reuter-Platz kaufen will. "Es ist gut, wenn wir von den Döner-Buden wegkommen", sagt er. Seine Aesculap-Apotheke befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes. Auch wenn der Inhaber die Räumlichkeiten nur gemietet hat, findet er es positiv, dass das Areal demnächst neu gestaltet werden soll. Die Politiker im Stadtrat sprachen sich jetzt in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig für den Ankauf aus.

Damit geht die Stadt den nächsten Schritt in einem auf 10 bis 20 Jahre angelegten Erneuerungsprozess. Der soll das Areal im Monheimer Süden insgesamt aufwerten und so für die Anwohner und Geschäftsleute attraktiver machen. Statt zahlreicher Obst- und Gemüseläden, Imbisse, Cafés und Bäcker müsse das Angebot breiter werden. "Es geht uns dabei um den ganzen Platz", betont Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto). Weil die Eigentümerstruktur in den mehrgeschossigen Häusern rundherum sehr kompliziert sei, brauche man aber einen langen Atem. Der Anfang ist schon vor einiger Zeit gemacht worden: Einige Häuser an der Straße gehören der Stadt bereits. Dort befindet sich im Erdgeschoss des Hauses Ernst-Reuter-Platz 20 auch das Büro von Stadtteilmanager Georg Scheyer.