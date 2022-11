Langenfeld bittet zur Besichtigung in den Kanal : Einmal in den Langengfelder Untergrund

Langenfeld Die Verwaltung verlost Karten für den Besuch des größten Langenfelder Regenwasser-Staukanals. 2,7 Millionen Liter Regenwasser kann er aufnehmen.

Wer sich einen Platz sichern möchte, muss dazu eine E-Mail mit dem Betreff „Kanalbegehung Poststraße“ an die Adresse presse@langenfeld.de senden. Dabei sollte nicht vergessen werden, Name, Adresse, Rufnummer und Wunschzeit für die Besichtigung mit anzugeben. „Da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, muss das Los darüber entscheiden, wem diese spannende und nicht alltägliche Besichtigung knapp zehn Meter unter der Poststraße geboten werden kann“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Die Bewerbungen sollten bis zum 30. November 2022 in dem genannten E-Mail-Postfach eingegangen sein.