Langjähriger Vorsitzender setzt sich zur Ruhe Stabwechsel bei der Monheimer Europa-Union

Junge Union, Frauen-, Senioren-Union. Und Europa-Union? Passt nicht in diese Reihe, weil sie – anders, als der Name vermuten lässt – keine CDU-Organisation ist. In Monheim hat die Europa-Union personell sogar eine SPD-Schlagseite. Doch formell ist sie überparteilich. Darauf hat Manfred Klein immer wert gelegt. 22 Jahre hat der inzwischen fast 80-Jährige die Monheimer Vereinigung geführt, jetzt hat er an einen jüngeren übergeben: Roland Gunia (54), Sozialdemokrat wie Klein, aber 25 Jahre jünger.