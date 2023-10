Träger prüft Krankenhaus-Übernahme Schwester-Klinik für Richrath in Hilden?

Das Richrather St.-Martinus-Krankenhaus könnte bald einen Zweit-Standort bekommen – in Gestalt des vor der Schließung stehenden St.-Josefs-Krankenhauses in Hilden. „Ein Krankenhaus, zwei Standorte“ – in einer gemeinsamen Presse-Erklärung kündigten die Träger der Kliniken gestern die Prüfung dieser Perspektive an. „Da die GFO Klinik Langenfeld und das St. Josefs Krankenhaus Hilden nur wenige Kilometer auseinanderliegen, werden sich die Fachabteilungen gegenseitig fördern und ergänzen können, um die derzeitige Versorgung der Bevölkerung im südlichen Kreis Mettmann und angrenzend nicht nur zu sichern, sondern in den neuen Strukturen sogar zu verbessern. Damit blieben Arbeitsplätze und gute Versorgungsstrukturen erhalten“, heißt es in der Erklärung der gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) und der Kplus-Gruppe. Eine Entscheidung – auch über den Umfang der Zusammenführung mit Blick auf „gegenseitige Spezialisierungen“ – soll in den nächsten Wochen fallen. Faktisch würde dies eine Übernahme des Kplus-Krankenhauses in Hilden durch die GFO bedeuten. Die Gesellschaft mit Sitz im oberbergischen Olpe betreibt neben dem Richrather Krankenhaus mehr als 100 Einrichtungen (Gesundheit, Pflege, Schulen) in NRW und im nördlichen Rheinland-Pfalz. Sie beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 15.000 Mitarbeiter.