Martinszug in Richrath : St. Martin zieht durch Langenfeld

Langenfeld Hunderte Kinder machten sich am späten Nachmittag mit ihren selbst gebastelten Laternen auf den Weg durch Richrath und schmetterten ihren Lieder.

Nach zwei Jahren Pause ist der Richrather Zug besonders schön. Vier Kapellen ziehen mit: Spielmannszug Richrath, Fanfarencorps, die Rhine Guards Düsseldorf und die Musikschule Langenfeld. Der Richrather Zug gilt als der größte in Langenfeld. Entsprechend aufwendig war die Vorbereitung für den Martinsausschuss der Grundschule. Das Holz fürs Martinsfeuer hat Lothar Portugall angeliefert. Bäckermeister Suckow hat die Weckmänner in große Körbe gepackt und sie in der Schützenhalle abgegeben. Dort packten fleißige Hände sie in Tüten, die die Kinder nach dem Martinszug zufrieden in ihren Händen halten. Was drin ist: Schokolade, Salzbretzen und natürlich ein Weckmann. Rund 870 Marken hat der Martinsausschuss verkauft, berichtet Carina Arens, die sich seit vielen Jahren für das Martinsfest engagiert. Verteilt werden sie nach dem Martinszug in der Schützenhalle.