Standort-Wechsel nach Hilden : Ohligser St. Lukas Klinik entsteht in Hilden neu

So könnte sich ein großer Anbau an das Hildener St. Josefs-Krankenhaus anfügen. Foto: Kplus

Solingen/Hilden/Langenfeld 2026 wird die Kplus Gruppe das Krankenhaus-Gebäude an der Schwanenstraße aufgeben – und dessen Abteilungen im Hildener St. Josefs Krankenhauses unterbringen. Ein wesentlicher Grund ist wohl der Sanierungsbedarf.

Von Alexander Riedel

Bei vielen alteingesessenen Ohligsern dürfte diese Nachricht Bestürzung auslösen: Die St. Lukas Klinik, das traditionsreiche Krankenhaus, in dem – bis zur Schließung seiner Geburtenabteilung – viele Bürger des Stadtteils zur Welt kamen, wird in der Klingenstadt in rund vier Jahren Geschichte sein: 2026 will die katholische Kplus Gruppe die Leistungen der Klinik ins St. Josefs Krankenhaus in Hilden verlagern.

Die dramatische Lesart versucht Andreas Degelmann, Sprecher der Geschäftsführung des Trägers, zu entschärften: „Wir schließen zwar ein Gebäude, aber dieselben Ärzte und Pflegekräfte werden dieselben Behandlungen ein paar Kilometer weiter dann in Hilden einbringen.“ Der Ohligser Bevölkerung verspricht er: „Es wird keine Verschlechterung der Versorgung geben.“ Alle Teams aus dem Ohligser Krankenhaus würden am neuen Standort in bewährter Besetzung weiterarbeiten. Mit den Mitarbeitern habe man intensive Gespräche geführt – und viel Verständnis für die Entscheidung erfahren, betont Degelmann.

Info Kplus Gruppe betreibt fünf Krankenhäuser Das Krankenhaus Die St. Lukas Klinik an der Schwanenstraße betreut pro Jahr 10.000 stationäre und 17.000 ambulante Patienten. 300 Betten stehen dort bislang zur Verfügung. Es ist eines von aktuell fünf Krankenhäusern unter dem Dach der Kplus Gruppe.

Was aber sind die Gründe für den Umzug ? Da ist zunächst einmal das Gebäude an der Schwanenstraße: 1961 erbaut, ist es nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das zeigt sich schon allein in den Bädertüren und Zimmern, die nicht mehr zur zunehmenden Größe der Patientenbetten passen, von altersbedingten Verschleiß-Erscheinungen im Haus ganz zu schweigen. Eine Sanierung des Bestands sei wirtschaftlich nicht darstellbar, sagt Degelmann. Und ein Neubau am Rande des Naturschutzgebiets komme nicht in Betracht. So habe man die Verlagerung des Standorts beschlossen – und darüber mit Land, Bezirksregierung und anderen Trägern der Umgebung gesprochen. Zuletzt befasste sich auch die Solinger Kommunalpolitik im Sozialausschuss mit dem Thema.

Die Kplus-Gruppe zieht sich mittelfristig aus Solingen zurück und plant mit der Aufgabe der St. Lukas Klinik einen Umzug nach Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Kplus-Gruppe hat ein medizinisches Konzept vorgestellt, auf das sich alle Krankenhäuser in der Region verständigt haben. Darin legen die Träger der fünf Kliniken in Solingen, Hilden, Haan und Langenfeld einen gemeinsamen Vorschlag vor, wer zukünftig welche medizinischen Leistungen in der Region anbieten soll. Auf diese Weise werden nicht nur weitere Fachbereiche nach Hilden ziehen, sondern an anderer Stelle auch Fachbereiche gebündelt. So soll mittelfristig beispielsweise die Orthopädie in Haan zentriert werden, erklärt Andreas Degelmann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Während eben auch die überregionale „Stroke Unit“ Schlaganfallpatienten künftig im Hildener Krankenhaus versorgen wird, will die Kplus-Gruppe zum Beispiel eine Nebenbetriebsstätte zur neurologischen Akutbehandlung am Städtischen Klinikum eröffnen. Studien zur Krankenhausdichte und die Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen hätten die Entwicklung hin zu den Umzugsplänen beschleunigt, sagt Degelmann. Und letztlich, auch das macht er deutlich, erhofft sich die Kplus Gruppe Synergie-Effekte durch die Bündelung von St. Lukas und St. Josefs Krankenhaus Hilden.

Kplus-Geschäftsführer Andreas Degelmann hatte Ärzte und Mitarbeiter am Vormittag informiert. Foto: Peter Meuter

An letzterem wird folglich in den nächsten Jahren – wohl aber angesichts der umfangreichen Planungen noch nicht 2022 – viel gebaut: Einen zweigeschossigen Gebäudetrakt will der Träger aufstocken und erweitern. Aktuell leerstehende Räume sollen ebenfalls genutzt werden. Schließlich wolle man die volle Leistung beider Häuser erbringen, sagt Degelmann. Auch ein Parkhaus für die deutlich größere Zahl von Patienten und Mitarbeitern soll auf dem Gelände entstehen.

Für die Maßnahme hat die Kplus Gruppe einen Strukturfond-Antrag in Höhe von 50 Millionen Euro beim Land gestellt. So wächst das St. Josefs Krankenhaus zu einem der größten der Region heran. „Die Gesundheitsversorgung endet nicht an Stadtgrenzen“, betont Degelmann. So behandle die St. Lukas Klinik als Spezialversorger ohnehin Patienten aus der gesamten Region. Zwei Drittel der neurologischen Patienten kämen etwa aus dem Kreis Mettmann.