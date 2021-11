Wahlen in Langenfeld : St. Josef und Martin wählt neuen Pfarrgemeinderat

In St. Josef und Martin wird gewählt. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Die Kirchengemeinde sucht 14 neue Vertreter, die sich für vier Jahre in dem Gremium engagieren. Außerdem werden auch neue Mitglieder für den Kirchenvorstand gesucht.

(RP) In der Kirchengemeinde St. Josef und Martin finden am 6. und 7. November Wahlen statt. Es geht um die Wahl zum neuen Pfarrgemeinderat und um eine Teilwahl des Kirchenvorstands. Wahlberechtigt bei der Pfarrgemeinderatswahl sind alle Mitglieder der Pfarrgemeinde ab dem 14. Lebensjahr. Bei der Wahl zum Kirchenvorstand dürfen alle Mitglieder der Gemeinde abstimmen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Der Pfarrgemeinderat setzt sich aus 14 ehrenamtlichen gewählten Mitgliedern, dem Pfarrer und weiteren Seelsorgern zusammen, die die Interessen aller Gemeindemitglieder für die Dauer von vier Jahren vertreten. Die Mitglieder gestalten die Arbeit im Seelsorgebereich und im pastoralen Bereich der Gemeinde kreativ mit und helfen bei der Beantwortung sozialer und gesellschaftspolitischer Fragen.

Der Kirchenvorstand besteht aus 16 Mitgliedern. Er vertritt die katholische Kirchengemeinde als Körperschaft öffentlichen Rechts. Die Arbeit des Kirchenvorstands ist in verschiedene Ausschüsse gegliedert, die sich mit den jeweiligen Schwerpunkten befassen.

Bis zum 6. November besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Die Unterlagen dafür können telefonisch unter 02173 499610 oder per E-Mail (pastoralbuero@kklangenfeld.de) im Pastoralbüro an St. Josef anfordern. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen spätestens bis zum 6. November im Pastoralbüro eingehen. Sie können per Post geschickt werden oder in den Briefkasten an St. Josef geworfen werden.

Die Wahlen finden am 6. und 7. November in den Wahllokalen der Kirchen jeweils 30 Minuten vor und 30 Minuten nach Beendigung des Gottesdienstes statt. Die Stimmabgabe erfolgt analog der Briefwahl, um ein langes Anstehen vor den Wählerlisten zu vermeiden. Die Unterlagen werden vor Ort ausgehändigt.

Samstag, 6. November 16.30 bis 18.15 Uhr in St. Barbara, Reusrath; Samstag, 6. November 16.30 bis 18.15 Uhr in St. Gerhard, Gieslenberg; Samstag, 6. November 18 bis 19.45 Uhr in Christus-König, Langenfeld; Sonntag, 7. November 9.30 bis 13.15 Uhr in St. Josef, Immigrath; Sonntag, 7. November 9.30 bis 13.15 Uhr in St. Martin, Richrath.