Langenfeld : Grasshoppers starten neuen Tanzkurs

Ab Freitag besteht die Möglichkeit, sich über den amerikanischen Squaredance zu informieren.

Der Square Dance Verein Swinging Grasshoppers bietet Singles und Paaren, die an einem geselligen Hobby interessiert sind, am Freitag, 20. September, ab 19:15 Uhr die Möglichkeit, sich mit dem Square Dance vertraut zu machen.

Es ist möglich, sich erst einmal alles anzuschauen und die erfahrenen Tänzer zu beobachten. Wer möchte, probiert aktiv die ersten, sehr einfachen Schrittfolgen aus, heißt es in der Ankündigung. Einen weiteren so genannten „Schnupperabend“ bietet der Verein zwei Wochen später am 4. Oktober zur gleichen Zeit an.