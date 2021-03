Monheimer empört : Sprayer verunstalten Aalschokker in Baumberg

Monheim Ein Unbekannter hat das Museumsschiff an der Klappertorstraße großflächig beschmiert.

„So eine Schweinerei!“, schreibt Gerd Hachtel in der Facebook-Gruppe Monheim am Rhein: „Unser schöner Aalschokker wurde beschmiert. Und der ,Künstler’ ist offensichtlich der englischen Rechtschreibung nicht mächtig!“ Das dazugestellte Foto liefert den Beweis: „No justice, no pece“ prangt in großen silberfarbenen Buchstaben auf einer Seite der historischen „Fiat voluntas“. Monheimer kommentieren mit Ärger und Spott. Zum Beispiel: „Damit kann man vor seinen Freunden/Kumpels aber nicht angeben. Da steht man ganz schön doof da. Jetzt ist er der Narr der Nation.“