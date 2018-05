Monheim: Sportverein bietet Faszien-Training an

Monheim Die Übungen in der neuen Sporthalle am Waldbeerenberg dienen der Stärkung des Bindegewebes.

Die moderne Forschung zeige, dass die Ursachen vieler körperlicher Einschränkungen und Probleme in Verkürzungen, Verklebungen oder Beschädigungen des Bindegewebes, der Faszien, liegen. Deshalb sei es hilfreich, vorbeugend daran zu arbeiten, teilt Klaus Schneider, Pressewart des Baumberger Turn- und Sportclubs mit. Der Verein bietet ab 8. Juni einen neuen Kurs an. Er findet sechsmal (freitags) in der neuen Sporthalle am Waldbeerenberg, Europaallee, von 17 bis 18 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder des BTSC 15 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro.