Freitag im Ratssaal Monheim ehrt sportliche Top-Leistungen

Insgesamt 32 herausragende sportliche Leistungen wird der Stadtsportverband Monheim an diesem Freitag mit Urkunden und Medaillen würdigen. Dies teilte Verbandsgeschäftsführer Dietmar Dehne mit. Erstmals unter den zu Ehrenden: die Freiwillige Feuerwehr Baumberg. Laut Dehne werden diesmal nicht Leistungen aus dem Vorjahr herausgestellt, sondern solche von 2019 und aus den Pandemie-Jahren 2020 und 2021. Gewissermaßen handelt es sich also um eine nachholende Sportler-Ehrung. Beginn der Feier im Ratssaal ist um 18 Uhr. Die Athleten gehören entweder einem Monheimer Verein an oder kommen aus Monheim, sind aber auswärts aktiv. Gewürdigt werden besondere Leistungen auf regionaler, Landes-, Bundes- oder gar internationaler Ebene. Bürgermeister Daniel Zimmermann wird die Urkunden und Medaillen überreichen. Aufgelockert wird durch eine Video-Präsentation des Rollkulturvereins Monheim. Interessierte sind willkommen. Es gibt Getränke und Snacks.