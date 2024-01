An der Langforter Straße in Langenfeld Sportgemeinschaft lädt zum Tag der offenen Tür ein

Die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) öffnet ihr Bewegungszentrum am Sonntag, 14. Januar 2024 für alle Neugierigen und Sport-Interessierten. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher an der Langforter Straße ein abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen, Zugucken und Ausprobieren. Die Trainer und Mitarbeiter der SGL bieten Körpermessungen und Fitnessangebote in den Hallen an. Und auch das Studio lädt zum Kennenlernen und Ausprobieren der Geräte ein.