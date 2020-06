Sportgemeinschaft Langenfeld : Corona-Krise hat die SGL schwer getroffen

Info

Aktuell möglich Behandlung in der Physio-Praxis; Training im Studio (jeweils 75 Minuten nach Buchung); Fit-und-gesund-Angebote in der Halle; Outdoor-Sport für Erwachsene; Online-Kurse per Live-Stream; Outdoor-Sport für Kinder und Jugendliche (Summer Games); Bewegungstraining mit Musik und Ballettakademie; Training der Abteilungen unter Auflagen; Angebote in den städtischen Hallen; Tanzen.

Geplant Angebote im Wasser; Sauna; Öffnung Freibad (29. 6.); Kinder- und Jugendsport in der Halle; Rehasport; Kursbetrieb.