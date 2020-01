Langenfeld : Sportcentrum Berghausen stellt sich neu auf

Laura Ritter und Svenja Märten (v. li.) informierten beim Gesundheitstag im Kompetenzzentrum über Schmerzbehandlung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Gesamtkonzept hat die gezielte Schmerzbehandlung im Fokus. Dafür wurden die Trainer geschult.

Von Ina Bodenröder

Was vor 40 Jahren mit Tennisplätzen, Kegelbahnen und einem Restaurant begann, hat sich im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte zu einer der großen Sportanlagen in der Region entwickelt: Am Wochenende hat das Sportcentrum Berghausen seinen Geburtstag gefeiert. Dabei gewährten die Verantwortlichen spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen.

Das Team um die Eigentümer Andreas und Kerstin Kliemt sowie die sportliche Leiterin Svenja Märtin habe die Neuausrichtung angestoßen. „Wir stellen unser Angebot auf drei Säulen“, beschrieb Svenja Märtin das neue Konzept. Neben den Menschen, die regelmäßig wegen des Fitness-, Sport- und Freizeitangebots nach Berghausen kommen, sollen jetzt verstärkt auch Kunden angesprochen werden, die zum Abnehmen oder zur Bekämpfung akuter Schmerzen den Weg ins Sportzentrum finden.

Insbesondere die Ausrichtung auf die Schmerzbehandlung ist dabei neu: „Seit zwei Jahren bieten wir bereits den Rehasport auf Rezept an. Nun bauen wir unser Kompetenzzentrum für Schmerzbehandlung auf, in dem wir uns auf die Themen Stoffwechselanalyse und Mikrostrombehandlung fokussieren“, sagte die sportliche Leiterin. Die Kunden erhalten Trainings- und Ernährungspläne, mit denen sie die Schmerzen besser in den Griff bekommen sollen.

Die Trainer wurden in den vergangenen vier Monaten intensiv geschult. Das Zentrum arbeitet dafür sehr eng mit Ärzten und Therapeuten zusammen. „Mit dieser Positionierung wollen wir uns ganz klar von den gängigen Fitnessstudios absetzen“, betonte Andreas Kliemt. „Wir sind nicht irgendeine Fitnesskette, sondern, wir möchten den Menschen gezielt helfen, ihre Gesundheit zu verbessern“, ergänzte Svenja Märtin.

Auch auf den Trainingsflächen hat sich in der jüngsten Zeit einiges getan, damit sich das Centrum von der Masse abhebt. In dem rund 800 Quadratmeter großen Fitnessbereich gibt es einen neuen Beweglichkeitszirkel, in dem die Trainierenden ihre verkürzte Muskulatur dehnen und zugleich kräftigen können. Direkt daneben stehen moderne Geräte für einen Kraftausdauerzirkel bereit.

„Anhand eines computerunterstützten Trainingsplans können die Kunden hier sehr effektiv trainieren“, betonte Märtin. „Ganz neu ist der sogenannte „Gym-80-Cube“, an dem die Sportler ein umfassendes funktionelles Training absolvieren. „Gesundheit ist das einzige, was man sich heutzutage im Internet nicht kaufen kann“, erläuterte Svenja Märtin, warum das Sportzentrum neben Fitness, Sport und Freizeit mit Sportarten wie Tennis, Badminton, Squash oder Fußball bis hin zu Kursangeboten sich nun verstärkt auf Gesundheitsaspekte fokussiert.

Die Umbauten innerhalb des Sportzentrums sind indes noch nicht abgeschlossen. Künftig soll es einen eigenen Therapieraum geben, in dem Stoffwechsel- und Atemgasanalysen durchgeführt werden können. Der ist bislang auf der Fitnessfläche untergebracht. Außerdem gibt es Pläne für den Bau einer weiteren Halle. „Was dort angeboten wird, steht aber noch nicht fest. Es muss aber auf jeden Fall in unser neues Gesamtkonzept passen“, betonte Andreas Kliemt.

An der Baumberger Straße möchte er außerdem ein 140-Betten-Hotel bauen. Es ist Bestandteil eines gemeinsam mit Wasserski-Chef Johannes Sühs geplantes Großprojekt (wir berichteten). Ergänzen soll den Komplex eine Ferienhaussiedlung mit 36 Häuschen sowie eine Reha-Praxis für die vom Sportcentrum angebotene Schmerztherapie. Familien mit Kindern seien die Zielgruppe für die Ferienhäuser. Sie könnten für Kurzurlaube gemietet werden, heißt es. Bowlingcenter, Wassserski-Anlage – zahlreiche Freizeitmöglichkeiten lägen direkt vor der Türe.