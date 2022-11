Sportausschuss Langenfeld : Hallen sollen gebührenfrei bleiben

Das Kleinspielfeld (vorne) in Berghausen soll umgebaut werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im Sportausschuss beschließen Politiker die Erweiterung des SSV-Kleinspielfelds. Außerdem wurde über weitere Themen diskutiert. Die Sitzung wurde per Live-Stream übertragen, allerdings mit Pannen.

Die Sparpläne der Stadt bröckeln. Nachdem der Bürgermeister das Kaltduschgebot bei den Fußball- und Meisterschaftsvereinen wieder zurückgenommen hat, soll nun auch für Vereine, die in Hallen aktiv sind, das warme Wasser wieder fließen. Das teilt Referatsleiter Carsten Lüdorf im Sportausschuss mit. Allerdings sollen auch die Hallenvereine Vorschläge machen, wo an anderer Stelle gespart werden kann. „Was kann das denn sein?“, fragt Bernd Geuß von der BGL. Das könne doch nur heißen: Türen und Fenster schließen und Licht ausmachen. Und: „Was ist, wenn die Vereine keine guten Vorschläge machen“, ergänzt Andreas Menzel (BGL) den Fragenkatalog. Dr. Beate Barabasch von den Grünen bezweifelt, dass bei einer gemeinsamen Hallennutzung von Schulen und Vereinen eine sinnvolle Abgrenzung gemacht werden könne.

Gute Nachrichten gibt es dagegen für alle Vereine: Der Sportausschuss hält an der gebührenfreien Nutzung der Hallen fest. 2021, so erläutert Heike Lützenkirchen von der SPD, waren die Hallengebühren abgeschafft worden. Jetzt will die Verwaltung sie wieder einführen. Diesen Vorschlag haben die Parteien einstimmig abgelehnt. Sie sind damit einem gemeinsamen Antrag von SPD und Grünen gefolgt.