Fußball, Oberliga : „Die Arbeit, die wir machen, lohnt sich“

FCM-Trainer Dennis Ruess (mitte) sieht die Tabelle der Fußball-Oberliga derzeit noch nicht als aussagekräftig an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Analyse Monheim Zwischenbilanz für den 1. FC Monheim in der Winterpause der Fußball-Oberliga: Trainer Dennis Ruess erklärt, was bei seinem Team bisher gut und was schlecht lief – und was es vom VfB Hilden lernen kann.