Lokalsport : Zweimal 5:4 - Baumberger Damen lieben Tennis-Krimis

Monheim Die Tennis-Damen 55 des Baumberger TC (BTC) scheinen es in der Niederrheinliga (Gruppe A) spannend zu mögen. Bereits das 5:4 am ersten Spieltag beim CSV Marathon in Krefeld stand nach dem 4:2 aus den Einzeln noch auf der Kippe - und die Doppel zogen sich fast bis in die Dunkelheit hinein. Pech hatten hier Gerlinde Leusch/Angelika Schneider, die im ersten Doppel über den Match-Tiebreak unterlagen (6:10). Den Sieg sicherten Renate Eschen/Barbara Mulde im zweiten Doppel (6:1, 6:4).

Noch enger war es gegen den DSC Preußen Duisburg. Nach den Einzeln hieß es 2:4 - auch deshalb, weil Renate Eschen im Tiebreak-Marathon mit 13:15 unterlag. Klare Rechnung: Der BTC brauchte nun drei richtig aufgestellte und starke Doppel. Durch überzeugende Leistungen sprang dann am Ende eines langen Tages gegen 21 Uhr tatsächlich ein weiteres 5:4 heraus. Eschen/Mores (10:5) und Leusch/Gerlinde Rohleder-Ziehe (10:8) kämpften sich jeweils über den Match-Tiebreak zum Punkt, aber auch Angelika Schneider/Barbara Mulde musste in zwei Sätzen viel investieren.

Damen 55, Niederrheinliga, Gruppe A: Krefeld - BTC 4:5. Einzel: Ulrike Theil - Gerlinde Leusch 4:6, 2:6; Marion Winzen - Renate Eschen 5:7, 2:6; Angela Tomic - Ursula Mores 4:6, 3:6; Hildegard Frauenrath - Angelika Schneider 6:3, 6:0; Birgit Schlagregen - Gerlinde Rohleder-Ziehe 7:5, 2:6, 10:8 (Match-Tiebreak); Brigitte Stapelmann - Barbara Mulde 4:6, 4:6; Doppel: Tomic/Frauenrath - Leusch/Schneider 5:7, 6:4, 10:6 (Match-Tiebreak); Theil/Romina Eicker - Eschen/Mulde 1:6, 4:6; Winzen/Schlagregen - Mores/Eveline Serres 6:3, 6:2.



BTC - DSC Preußen Duisburg 5:4. Einzel: Leusch - Monika Wachtel 6:1, 6:2; Eschen - Maria WInstermann 5:7, 6:3, 13:15 (Match-Tiebreak); Mores - Heike Babiel-Grandke 6:1, 3:6, 3:10; Schneider - Yvonne Blass 4:6, 4:6; Rohleder-Ziehe - Angelika Baumeister 0:6, 2:6; Mulde - Sylvia Jung-Lochten 6:4, 6:1; Doppel: Eschen/Mores - Wachtel/Blass 5:7, 6:2, 10:5 (Match-Tiebreak); Leusch/Rohleder-Ziehe - Winstermann/Baumeister 6:4, 6:7, 10:8 (Match-Tiebreak); Schneider/Mulde - Babiel/Grandke/Manshausen 6:4, 6:4.

(mid)