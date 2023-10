Leichtathletik Läufer Vogt ist schon sechsmal um die Welt gereist

Gejoggt sei er schon immer, erzählt der frühere Hobbyfußballer. Mit 41 Jahren hing er die Fußballschuhe, dann kam der Köln-Marathon und mit ihm das „Laufvirus“. Daraus sind inzwischen 333 lange Läufe geworden, da Vogt nicht nur den klassischen Marathon bestreitet, sondern zwischendurch unter anderem die 100 Kilometer in Biel, den 72-km-Rennsteiglauf oder auch Südafrika mit 56 km absolviert hat. Seine persönliche Bestzeit lief er mit 2:56 Stunden im Jahr 2011 in Bonn. Auf allen Kontinenten war er unterwegs, an 121 verschiedenen Orten und in 23 Ländern. Dabei lief er insgesamt 14.000 Wettkampfkilometer. Zu seinen Starts und wieder nach Hause hat er bis dato 245.000 Kilometer zurückgelegt – das bedeutet sechsmal um die Welt. Wenn Vogt davon erzählt, glänzen seine Augen: „In meiner Sammlung fehlen noch Argentinien, Japan, Singapor…“