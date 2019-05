Motorsport : Wetter-Chaos: Bergmeister bleibt auf WM-Kurs

Schneeschauer im Mai: Der Kurs von Spa-Francorchamps bewies mal wieder, dass er auch aus wettertechnischer Sicht die Bezeichnung „Ardennen-Achterbahn“ verdient hat. Foto: Porsche AG

Langenfeld Der Porsche-Werksfahrer muss sich beim Sechs-Stunden-Rennen in Spa mit Rang fünf begnügen. Regen, Schnee und Hagel führen Regie.

Von Michael Deutzmann

Die Arbeit ist erledigt und Jörg Bergmeister gerade wieder in der Box angekommen, in der sofort Analyse und Aufräumarbeiten beginnen. Besonders glücklich sieht der Langenfelder nicht aus. Jemand bietet ihm eine Flasche Bier an. Bergmeister lehnt ab: „Es gibt eigentlich nichts zu feiern.“ Fünfter ist er zusammen mit dem Norweger Egidio Perfetti und dem US-Amerikaner Patrick Lindsey im Porsche 911 RSR des Teams „Project 1“ aus Lohne in Niedersachsen geworden. Nur Fünfter auf der einen Seite. Wenigstens Fünfter auf der anderen. Im Wetter-Chaos von Spa-Francorchamps (Belgien) zwischen Schneefall, Hagel, Regen und Sonnenschein wäre vielleicht ein Sieg drin gewesen. Einmal halten dafür alle draußen den Atem an, als Perfetti plötzlich in die Streckenbegrenzung rutscht. Auf folgende Sichtweise können sich alle einigen: Weil „Project 1“ nach dem vorletzten Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft weiter die Gesamtwertung anführt, sieht die Welt halbwegs vernünftig aus. Und zusammen fiebern sie jetzt dem großen Saisonfinale am 15./16. Juni in Frankreich bei den 24 Stunden von Le Mans entgegen.

Schon in den drei freien Trainings müssen die Teams immer wieder auf wechselnde äußere Bedingungen reagieren und vor allem der Regen macht ihnen as Leben schwer. Der dritte Platz aus dem Qualifying lässt dem Project-Porsche immerhin alle Chancen für das Rennen. Leichte Sorgenfalten erzeugt der Blick auf eine der vielen Wetter-Apps: Für die Nacht vorher ist Schneefall angesagt. Und am anderen Morgen ist die Landschaft rund um die Strecke tatsächlich weiß. Auf dem Asphalt des sieben Kilometer langen Kurses hält sich der Schnee nicht, aber es sieht alles verdächtig rutschig aus.

Info Le Mans kann noch alles auf den Kopf stellen In der Langstrecken-Weltmeisterschaft haben theoretisch noch fünf Teams Chancen auf den Titel in der Klasse LM GTE AM. Project 1 (Porsche) führt mit 113 Punkten vor Spirit of Race (Ferrari/90), TF Sport (Ferrari/87), Dempsey-Proton Racing (Porsche/83) und Aston-Martin-Racing (77). Beim Finale am 15./16. Juni mit den 24 Stunden von Le Mans (Frankreich) werden mehr Punkte verteilt als bei den anderen Rennen. So kann der Sieger sein Konto um maximal 39 Zähler aufstocken.

Als die Rennleitung die „Sechs Stunden von Spa“ freigibt, sitzt zunächst Perfetti am Lenkrad des 500 PS starken Dienstwagens. Der Norweger ist im Feld der Klasse LM GTE Am mit der schnellste Fahrer. Anschließend ist Patrick Lindsey an der Reihe – und er kommt als Dritter zum Boxenstopp. Project-1-Teamchef Axel Funke kann mit dem Stand der Dinge leben: „Wir sind zufrieden bis hierhin. Es läuft nach Plan. Jetzt geht Jörg ins Auto.“ Was Porsche-Werksfahrer Bergmeister anschließend erlebt, ist allerdings abenteuerlich.

Nachlese: Jörg Bergmeister (rechts) und Egidido Perfetti pflegen sich auch während eines Rennens durch Tipps zu unterstützen. Foto: Porsche AG

Der 43-Jährige zeigt nicht nur Routine, sondern auch seine fahrerische Qualität. Jörg Bergmeister ist so schnell, dass er sogar die Kollegen aus der höheren Klasse LM GTE Pro übertrifft. Den Rückstand auf den Führenden seiner Kategorie verkürzt er in jeder Runde deutlich. Aus einst über 30 Sekunden sind vier geworden. Doch der Langenfelder kommt nicht mehr dazu, seine Aufholjagd zu krönen. Seit ein paar Minuten spielt das Wetter wieder verrückt: Aus dem neuen Regen wird ein Schneeschauer, der in Hagel übergeht. Die Rennleitung schickt das Safetycar raus und alle müssen den Kurs im Bummeltempo absolvieren. Der Wechsel von Bergmeister zu Perfetti leitet eine dramatische Schlussphase in.

Auf den Bildschirmen des Teams ist zu sehen, dass der Porsche von der Strecke und in deren Begrenzung rutscht. Wäre der Einschlag ein bisschen stärker gewesen, hätte Project 1 einen herben Rückschlag im Kampf um die Weltmeisterschaft erlebt. Perfetti erklärt später, der Unfall sei von einem Ferrari ausgelöst worden. Der Porsche kann allerdings weitermachen. Er hat „nur“ gut 20 Sekunden sowie eine Position verloren und ist jetzt Fünfter.

Der Schluss-Akkord gehört Jörg Bergmeister, der sich ein klares Ziel gesetzt hat: Die ersten drei Ränge sind zwar weg, aber Platz vier holen wir. Es passiert das Übliche an diesem Tag: Während auf einem Teil der Strecke die Sonne scheint, gibt es anderswo Schnee und Hagel. Jörg Bergmeister tut, was er kann, und ist dem Italiener Francesco Castellacci im Ferrari dicht auf den Fersen. Erneut kommt das Safety Car zum Einsatz, ehe die Rennleitung den Wettbewerb rund 15 Minuten vor Schluss ein letztes Mal freigibt. Als wieder Schnee vom Himmel fällt, sehen die Fahrer die Rote Flagge: Abbruch.