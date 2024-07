Football, GFL 2 Was den Longhorns den Sieg brachte

Die Fahrt in den Osten war die längste Anreise für die Longhorns in dieser Spielzeit. Doch trotz der hohen Belastung bei mehr als 30 Grad im Schatten konnten die Langenfelder sich am Samstag mit 34:14 (7:7/10:7/10:0/7:0) bei den Cottbus Crayfish durchsetzen. „Das Auswärtsspiel hat uns viel abverlangt. Das gilt sowohl für abseits des Feldes als auch auf dem Grün. Die Cottbuser haben uns das Leben am Anfang schwer gemacht und dadurch war unser Start durchwachsen. Doch vor allem in der zweiten Hälfte haben wir unsere Qualität auf den Platz bekommen und konnten damit für klare Verhältnisse sorgen. Der Sieg kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für uns“, sagt Horns-Headcoach Michael Hap mit Blick auf die Tabelle in der German Football League 2 (GFL). Die Langenfelder stehen zwar weiterhin auf dem vierten Platz, doch halten mit ihrem fünften Sieg im siebten Spiel den Anschluss an die Tabellenspitze.