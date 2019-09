Frauen-Regionalliga West : Volleyballerinnen peilen dritten Sieg in Serie an

Volleyballerinnen peilen dritten Sieg in Serie an

Langenfeld Lara Sanders hat ihre Chance bekommen – und sie wusste zu überzeugen. Obwohl die Zuspielerin erst 18 Jahre jung ist, lieferte sie für die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) bislang gute Leistungen ab.

Dabei wechselte sich Sanders sowohl beim Auftakt gegen den SC GW Paderborn (3:0) als auch im Spiel beim VV Humann Essen (3:1) jeweils mit Carina Zandt ab, die trotz ihrer 21 Jahre bereits zu den Routiniers gehört. Sanders und Zandt bilden das Herz des Langenfelder Spiels, in dem sie die Angriffe mit viel Präzision einleiten.

Spielführerin Diana Kiss ging in Essen erneut mit einer bemerkenswerten Vorstellung voran. Die 43 Jahre alte Außen-Angreiferin sorgte nicht nur durch harte und präzise Schläge für zahlreiche Punktgewinne, sondern sie agierte auch in der Verteidigung sehr engagiert. Kiss trug so ihren Teil dazu bei, dass die Humann-Angreiferin Meike Neuhoff mit ihren starken Aktionen nicht noch mehr Erfolg hatte. Wernitz: „Diana spielt viele kluge Bälle. Ich bin froh, dass sie da ist.“