Fußball : Reusraths Urgestein Steinhäuser ist zurück

Langenfeld/Monheim Kapitän Martin Steinhäuser will den Bezirksligisten SCR im Aufwind halten, den auch die SFB II und der HSV derzeit verspüren. Dagegen erlebt Berghausen ein Formtief und muss nun bei Tabellenführer SG Unterrath antreten.

Der Kapitän ist wieder an Bord. Nachdem Martin Steinhäuser aufgrund einer Rückenverletzung dem Fußball-Bezirksligisten SC Reusrath (SCR) drei Wochen lang gefehlt hatte, konnte er diese Woche wieder ins Training einsteigen. Der 36 Jahre alte Mittelfeldmann übernimmt mit seinem großen Erfahrungsschatz viel Verantwortung und treibt die Kommunikation maßgeblich voran. SCR-Coach Ralf Dietrich freut sich über die Entwicklung, aber er dämpft die Erwartungen: „Martin ist für uns definitiv ein sehr wichtiger Mann. Wir müssen aber schauen, ob er schon spielen kann, weil er natürlich seine Fitness braucht.“

Bereits seit 18 Jahren spielt Steinhäuser für Reusrath – und auch in dieser Saison ist er mit bislang elf Einsätzen wieder gesetzt. Zuletzt musste der Spielführer drei Mal aussetzen, doch sein Team verkaufte sich in den Spitzenspielen gegen SG Unterrath (2:1), SSV Berghausen (3:2) und VfB Hilden II (1:1) sehr teuer. Neben Steinhäuser musste der SCR in Hilden auch Marvin Grober, Viktor Ergardt, Florian Franke und Manuel Naß ersetzen, doch die Mannschaft bleibt seit mehr als einem Jahr auswärts ungeschlagen. Zu Hause hat das Team mit den tief stehenden Kontrahenten hingegen öfter Probleme.