Fußball, Oberliga : Sezer verlängert erneut bei den SFB

Monheim Die Sportfreunde Baumberg treiben auch in der Corona-Zwangspause ihre Kaderplanung voran. Mittelfeldspieler Bilal Sezer bleibt nun mindestens bis Ende Juni 2022 beim Fußball-Oberligisten.

Auch in der Corona-Zwangspause treiben die Sportfreunde Baumberg ihre Kaderplanung voran: Bilal Sezer hat seinen Kontrakt beim Fußball-Oberligisten nun bis 30. Juni 2022 verlängert, nachdem er erst im April einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison unterschrieben hatte. Der 26-jährige Mittelfeldspieler ist einer der Leistungsträger der SFB und hat in acht Partien der derzeit unterbrochenen Saison bereits drei Tore erzielt. Der gebürtige Krefelder wurde in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet, schaffte dort auch den Sprung in die U23, mit der er bis 2017 in der Regionalliga West spielte. Nach einem Intermezzo in der Regionalliga Nordost beim FSV Wacker Nordhausen kam Sezer nach Baumberg, wo er sich nach einer fast zweijährigen Knieverletzung wieder so fit machte, dass er im Januar 2020 sein Comeback geben konnte.