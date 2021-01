Plan für den Neustart : Die Hinrunde soll beendet werden

Update Niederrhein Der Fußball-Verband Niederrhein hat mit den 23 Vereinen der Oberliga über die Fortsetzung der Saison konferiert. Eine Annullierung der Spielzeit wünscht niemand, vier Wochen Vorbereitung sind aber vor einem Neustart nötig.

Am Dienstagabend kamen die Vereine der Fußball-Oberliga, darunter auch die Sportfreunde Baumberg und der 1. FC Monheim, mit dem Fußballverband Niederrhein (FVN) zu einer Konferenz zusammen, die weniger dazu gedacht war, schon zu konkreten Entscheidungen zu kommen, als vielmehr die Vereine darüber zu informieren, welche Möglichkeiten zur Abwicklung der Spielzeit 2020/21 es aktuell noch gibt – und natürlich die Meinung der Vereine zu hören. Immerhin ist die Spielklasse mit 23 Mannschaften so groß, dass sie nicht mehr bis Ende Juni komplett zu Ende gespielt werden kann. Sollten mindestens 50 Prozent der Spiele absolviert werden können, könnte es laut Regularien immerhin eine Wertung und damit auch Auf- und Absteiger geben.

Zunächst einmal lobte FVN-Pressesprecher Henrik Lerch am Dienstag den Umstand, dass alle 23 Klubs bei der Video-Konferenz mit an Bord waren. Die zentrale Frage, bei der der FVN die Meinung der Vereine hören wollte, war logischerweise die nach dem Umgang mit der laufenden Spielzeit. Am Anfang gab es wohl doch die eine oder andere Stimme, die vom Verband einen klaren Zeitplan einforderte, bis wann wieder gespielt werden muss, soll zumindest die Hinrunde noch absolviert werden. Den Zeitplan kann es aber naturgemäß nicht geben, weil es ihn bedingt durch die Pandemie in keinem Lebensbereich gibt.